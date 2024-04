AEW | Una ondata di licenziamenti ha sconvolto la Compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono stati resi noti i nomi dei licenziati in casa AEW nella giornata di ieri. A diffonderne l’identità è stato per primo Sean Ross Sapp, giornalista di Fightful Select, ma il sentore di molti è che altri nomi saranno aggiunti alla lista dei licenziati nei giorni a seguire. Di seguito, gli atleti che non fanno più parte del roster AEW: Stu Grayson, Dasha Kuret (ring announcer), Anthony Henry, i Dalton Castle’s Boys, Slim J, Gravity, Jose the Assistant, Parker Bordeaux e Jora Jhol.