Aeroporto di Fiumicino | Wizz Air inaugura 4 nuove rotte nel weekend di Pasqua

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 –Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e la più sostenibile dal punto di vista ambientale a livello globale, hato seidall’Italia verso alcune delle destinazioni europee più ambite in vista dell’arrivo della stagione estiva. Il 31 marzo sono partiti i primi voli da Roma verso Amburgo e Berlino, così come da Milano a Parigi. Il giorno successivo,Air hato i voli da Roma ad Alicante e Danzica. Infine, oggi, 2 aprile, è decollato il primo voloche collega Milano e Tenerife. I voli tra Milano e Tenerife partiranno tre volte a settimana, mentre il collegamento Milano – Parigi sarà servito cinque volte a settimana, fino ad offrire una frequenza giornaliera a partire da ...