Adriana Pannitteri | intervista alla conduttrice di TG2 Storie | “Ho accolto questa sfida come una grande opportunità I fuorionda? I giornalisti hanno delle responsabilità”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo essere stata uno dei volti iconici del TG1,hauna nuova. Dallo scorso febbraio, la giornalista e scrittrice è al timone del programma TG2, in onda ogni sabato alle 23.45 su Raidue e in replica la domenica alle 7 della mattina. Tra le novità, la presenza di ospiti in studio. Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. Con lei abbiamo parlato dinuova importante. Tra gli ospiti chesogna di avere in studio menziona Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ma anche illustri registiMarco Bellocchio. Conabbiamo parlato anche della ...