ADL sta per chiudere il primo acquisto | si tratta di un direttore sportivo

Yacine Adli potrebbe presto firmare il rinnovo con il Milan . In programma ci sarebbe un Incontro con l'agente per discutere del prolungamento (pianetamilan)

TUTTOSPORT - ADL pronto alla rivoluzione totale dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta - Secondo quanto riportato da Tuttosport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è convinto a fare una rivoluzione totale dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta al Maradona: "È stata una P ...napolimagazine

Napoli, rivoluzione totale: De Laurentiis chiama Conte. Il piano B è clamoroso - L’attuale coach Calzona non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione, anche perché non ha fatto meglio dei suoi predecessori: per lui soltanto due vittorie in 8 partite, con due sconfitte, ...tuttosport

CDS - Nuovo tentativo di ADL per Antonio Conte, le alternative sono Italiano, Farioli e Palladino - NAPOLI - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vuole insistere per convincere Antonio Conte per la panchina azzurra, ma valuta anche tre alte ...napolimagazine