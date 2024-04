Adidas vieta la vendita di maglie con il numero 44 | richiama il simbolo delle SS

(Di martedì 2 aprile 2024) I tifosi di calcio tedeschi non potranno più acquistarepersonalizzate che portano il44 sulla schiena. Lo riferisce l’azienda di abbigliamento e calzature sportive, che ha preso questa decisione in seguito alle polemiche sollevate a causa della somiglianza della grafica delcon ilnazistaunità tedescheSS, operanti L'articolo proviene da Il Difforme.

