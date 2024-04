Addio a Barbara Rush | la star di Broadway è scomparsa a 97 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 2 aprile 2024) L'attrice, attiva al cinema, in tv e sul palcoscenico, vinse un Golden Globe nel 1954.die molto prolifica al cinema e in tv, è morta all'età di 97. Ad annunciare la morte dell'attrice, deceduta domenica, è stata la figlia Claudia Cowan a Fox News Digital con una dichiarazione ufficiale. "La mia meravigliosa madre è morta pacificamente alle 17.28 di questa sera. Ero con lei stamattina e so che stava aspettando il mio ritorno a casa in sicurezza per affrontare il momento del suo passaggio. È appropriato che abbia scelto di andarsene a Pasqua, poiché era una delle sue festività preferite, e ora, ovviamente, Pasqua avrà un significato più profondo …