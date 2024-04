Restando nel tetto massimo dei 96 mila euro per accedere alla detrazione Irpef del 50%, è possibile effettuare una ristrutturazione in ogni ambiente dell’immobile. Pur ripetendo questa doverosa ... (quotidiano)

Acquisto mobili, vademecum per non avere problemi - Leggere bene il contratto, prestare attenzione a preventivi, tempistiche, misure e garanzia sono alcuni degli accorgimenti che possono risparmiarci spiacevoli sorprese ...ilgiornale

Otto nuove telecamere mobili per scovare e punire gli incivili - Il Comune di Corsico ha ottenuto un finanziamento regionale per l'Acquisto di otto nuove telecamere mobili a energia solare, per potenziare la sicurezza urbana e contrastare il degrado. Le videocamere ...ilgiorno

Bonus mobili, fattura persa: basta lo scontrino fiscale - Bonus mobili, fattura persa: basta lo scontrino fiscale Una domanda che si è posta ad esempio una nostra lettrice che ci chiede: “Salve sono Maria e di recente io e mio marito abbiamo acquistato dei ...investireoggi