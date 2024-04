Acerbi torna alla normalità | con l’Empoli parla solo il campo

(Di martedì 2 aprile 2024) Inter-Empoli ha rappresentato peril ritorno. Il centrale èto a giocare, e ha dimostrato ancora una volta la sua importanza nei meccanismi di Inzaghi. RITORNO ALto a giocare. Un fatto non così scontato nelle ultime settimane, in cui a un certo punto sembrava proprio certo il contrario. Conil centrale èto al suo posto, appunto al centro della difesa di Inzaghi. Ed è cosìto a farreil. FATTORE DIFENSIVO – Inter-Empoli è stato un ritorno. Che per i nerazzurri significa vittoria senza gol subiti. Eè un fattore ...

Il difensore del Napoli, Juan Jesus , non ci sta e contesta duramente la sentenza di assoluzione di Acerbi . Juan Jesus non ha alcuna intenzione di accettare in silenzio la sentenza del Giudice ... (napolipiu)

Il procuratore Roberto Calenda ha voluto precisare alcune inesattezze circolate sui giornali in merito alla ricostruzione del caso Juan Jesus - Acerbi (ilgiornale)

De Rossi ritorna su Roma-Inter nel lamentarsi per un rigore non assegnato a Zalewski a Lecce. Il tecnico ricorda il gol di Acerbi. REGOLE NON UGUALI ? Daniele De Rossi lamenta un rigore non ... (inter-news)

Atalanta, tegola Scalvini: lesione al bicipite femorale: i tempi di recupero - L'Atalanta perde Scalvini per il mese di aprile. Il difensore, durante il secondo tempo contro il Napoli, si è procurato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro, ...tuttonapoli

Gazzetta - Acerbi, ritorno alla normalità: gol sfiorato e tributo dalla Curva Nord - Notte particolare per Francesco Acerbi, che tornava in campo dopo le due settimane di polemiche per il diverbio con Juan Jesus. Il difensore nerazzurro ha incassato con piacere subito un coro della ...tuttonapoli

Juventus - Lazio, i convocati di Allegri: torna Vlahovic - Sono 24 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per l'andata delle semifinali di Coppa Italia in programma questa sera allo Stadium contro la Lazio. La grande novità in casa Juventus è il ...lalaziosiamonoi