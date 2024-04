Acerbi scosso? Ma quando mai! E prima del match due fatti ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024) Francescogioca come se nulla fosse successo in queste ultime due settimane. Prestazione impeccabile del difensore dell’Inter, ieri sera, contro l’Empoli. SANGUE FREDDO ? Prestazione da protagonista diin Inter-Empoli, gara vinta ieri sera dai nerazzurri per 2-0. Il difensore dimostra sangue freddo e grande tranquillità, dopo le turbolenti ultime due settimane. Quindi giorni frenetici e complicati dopo la querelle con Juan Jesus, l’esclusione dalla Nazionale e l’assoluzione del Giudice Sportivo ad inizio settimana scorsa.regola Niang e poi fa lo stesso con Mattia Destro negli ultimi minuti della ripresa. Solita prestazione più che positiva.della partita, lo stesso giocatore era stato accolto da San Siro con un grande applauso della Curva, che lo ha anche celebrato con dei cori. Mentre nella ...