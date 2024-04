Acerbi concentrato Audero è pronto | Lautaro serata no

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024)6. Alza in corner un tentativo di Marin. Ogni tanto, sulla palla alta, resta nella terra di nessuno. PAVARD 6,5. Un tempo a bilanciare le avanzate di Bastoni. Nel secondo si sgancia a ripetizione, trova prima Thuram e poi Bereszynski a fermarlo.7.su quanto c’è da fare in campo: le prende tutte. BASTONI 7. Inventore della figura del “falso tre“: sembra un difensore, ma crossa e tira come un’ala. DARMIAN 6. Lascia forse un po’ troppo campo a Pezzella, poi il rivale cala e lui si assesta. BARELLA 7 . Piace agli esteti e ai pragmatici. Manca un gol, è vero, ma crea i presupposti per diversi altri. CALHANOGLU 6. Da qualche tempo sembra entrato in un regime di normalità che non prevede grandi squilli di tromba MKHITARYAN 6,5. Un acceleratore di gioco, mago dei movimenti in ambo le fasi. Chiude su Gyasi, ...