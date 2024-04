Accordo vincolante Ovs con Goldenpoint | verso acquisizione

(Di martedì 2 aprile 2024) Ovs, facendo seguito alla lettera di intenti firmata il 6 febbraio 2024, ha sottoscritto undi investimento con l'obiettivo di giungere in più fasi al controllo e, quindi, al 100% diè uno dei più riconosciuti brand italiani di intimo, moda mare e calze, con un fatturato di circa 100 milioni di euro grazie ad una rete di circa 380 negozi - di cui l'80% diretti - in locations di grande prestigio. Ovs è già uno dei player più importanti nel segmento dell'underwear in Italia, con una quota di mercato pari al 7,4%. Contale "posizione sarà sensibilmente rafforzata", è scritto in una nota. L'prevede un primo investimento di 3 milioni di euro destinato a sottoscrivere un prestito obbligazionario convertibile e all'acquisito del ...

OVS, Accordo d'investimento per acquisto 100% Goldenpoint entro il 2029 - OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha sottoscritto un Accordo vincolante di investimento con l'obiettivo di giungere in ...teleborsa

NB Aurora, Accordo per la cessione della partecipazione in Club del Sole - NB Aurora - veicolo di permanent capital quotato in Italia sul mercato MIV - ha comunicato di aver sottoscritto un Accordo vincolante per la cessione a The Equity Club (TEC) dell’intera partecipazione ...soldionline

Ovs sempre più vicina all’acquisizione di Goldenpoint - La società guidata da Stefano Beraldo ha firmato un Accordo vincolante d’investimento nel brand di intimo per rilevare, in più fasi, il 100% del capitale sociale del marchio, dopo la lettera d’intenti ...milanofinanza