Accesso negato al lido per l’abbigliamento | ragazze segnalano l’episodio su Tik Tok

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Vergognoso episodio accaduto e denunciato ieri da alcunein un video su TikTok in cuiche un notodi Varcaturo avrebbeloro l’alla struttura, pur avendo prenotato un tavolo, perché indossavano un vestiario non gradito al selector.” – è quanto afferma in una nota Pasquale Di Fenza, consigliere regionale di Per – Azione. “Se quanto testimoniato dalle giovani, e non c’è motivo per non crederle, dovesse corrispondere al vero, ci troviamo dinanzi ad una gravissima discriminazione basata sulche è del tutto inaccettabile.” – prosegue Di Fenza. “Non è la prima volta che i gestori dei lidi di Varcaturo o Castelvolturno si rendono autori di iniziative simili. Negano ...