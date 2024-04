Accadde oggi | 2 aprile | Aurelio Santagostino | Alfred Niepieklo ed altre ricorrenze

29 marzo : Nello Governato ed altre ricorrenze Della Lazio è stato prima giocatore e in seguito dirigente. Un elemento importante. Il 29 marzo 1964 Nello Governato metteva a segno la prima rete in ... (glieroidelcalcio)

"Scassina di notte, entra, si ubriaca, si addormenta e viene arrestato": l'accaduto nel locale di Errico Porzio - Singolare disavventura notturna per il locale di Errico Porzio a Roma. A raccontarlo è lo stesso maestro pizzaiolo napoletano sui social. "Non è un pesce d'aprile. Sede 'Al Solito Porzio di Roma': ...napolitoday

Pestaggio della polizia in pieno giorno: il video dell'accaduto - Atti da condannare sono stati ripresi in Spagna, a Lavapiés, dove le forze di polizia si sono macchiate dei seguenti atti di violenza senza un apparente motivo. In corso le indagini per identificare e ...la7

Accadde oggi: 31 marzo, almanacco del giorno - Accadde oggi, l’almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...globalist