A1 | Milano Napoli Chiusa immissione A24 Roma-Teramo da Firenze

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024) Sulla A1, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: Dalle 20.00 di venerdì 5 alle 6.00 di sabato 6 aprile, saràla rampa disulla A24, per chi proviene daed è diretto verso. In alternativa si consiglia di percorrere la D18 Diramazionenord e immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare); Dalle 6.00 alle 12.00 di sabato 6 aprile, saràla rampa disulla A24, per chi proviene daed è diretto verso. In alternativa si consiglia di ...