A Salerno c’è il Laboratorio di Scrittura Creativa

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLo start è previsto per il giorno 8 Aprile per ildiche si terrà presso il Centro Sociale ed Aggregativo Arbostella a, rivolto ai giovani under 35. Il preponderante uso di like, sms, post e tweet nei blog e nei social, assieme all’abbandono della buona pratica della lettura costante di libri e romanzi, rischiano di diseducare alla, nelle forme più disparate. Con ildisono stati pianificati esercizi, giochi e lezioni per indirizzare i partecipanti ad approcciarsi con successo alla stesura di temi, saggi, articoli di giornale, poesie, mail, biglietti di auguri, testi di canzoni, spot pubblicitari, C.V. dando così ai destinatari strumenti utili ...