A Roma ' Arte e Parkinson' | organizzato dalla Banca d' Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Non solo le cure sanitarie e la ricerca medica ma l'utilizzo dell', nelle sue diverse forme ed espressioni, per migliorare il benessere e il vissuto quotidiano di chi è colpito dale dei loro familiari. Questo sarà il tema al centro dell'evento promossod'', il prossimo 11 aprile alle 18, al Teatro Salone Margherita didove interverranno artisti, ricercatori Istat, medici come Giancarlo Santoni, Psicologo Clinico-Psicoterapeuta dell'età evolutiva, Sipe - Societàna di Psicologia Educazione e Artiterapie Onlus, Nicola Modugno, Parkin zone Onlus, Neurologo presso l'Ospedale Neuromed di Pozzilli (Is). Prevista la presentazione del docufilm "Non smetteremo mai di sognare", ...