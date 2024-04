A Pesaro impazzano i gruppi | In questo momento arrivano solo i pullman

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024)schierati lungo viale Trieste (soprattutto). E’ il turismo dei. Via Rossini bloccata quasi tutte le mattine, in questi giorni pasquali, perché molti si fermano con la guida al seguito davanti la casa di Gioachino Rossini. Altri entrano per andare a vedere i mosaici del Duomo. "Inperiodo, ma accade così tutti gli anni tra marzo , aprile e maggio, è ildel turismo di gruppo", dice Luigi Fazzi, presidente della cooperativa delle guide turistiche Isairon . C’è un effetto capitale della cultura? "Difficile da dire in. I numeri si potranno vederefra qualche mese. Comunque un po’ di curiosità c’è, ma inperiodo si lavora tanto, ed è così tutti gli anni. Ma per dirla tuttanon ...