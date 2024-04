A New York le donne vengono prese a pugni in faccia e nessuno sa cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 2 aprile 2024) Un nuovo, pericoloso trend si sta diffondendo a New: sempre più, infatti, testimoniano sui social episodi in cuiinda uomini in pieno giorno senza sapere il perché. Confrontando i post sui social, in particolare su TikTok, la maggioranza delledenuncia di essere stata presa ain pieno giorno nella Grande Mela e spesso mentre erano al telefono. Un’altra somiglianza tra le denunce è che spesso leinda uomini. @halleykate ? original sound - halley Nei video che ledi Newcondividono spesso mostrano le ferite riportate per via ...