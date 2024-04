A Mirabilandia appuntamento con Il Piccolo Coro dell' Antoniano e i cori della Galassia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Roma, 2 apr. (Adnkronos) - Sabato 6 e domenica 7 aprileospita le esibizioni dei famosiIle La. Una due giorni - organizzata in collaborazione con Vivi Parchi e con l'associazione Chi ben Comincia - per cantare tutti insieme dal vivo le più celebri canzonio Zecchino d'Oro dagli anni '60 ad oggi. Aprirà il week end Il'Mariele Ventre' con un'esibizione alle ore 12 in Piazzaa Fama. Unmisto di 48 bambini creato nel 1963 da Mariele Ventre all'di Bologna per accompagnare i piccoli protagonisti del famoso festival musicale. Dal 1995, con la scomparsa ...