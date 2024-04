A Milano il podcast antimafia | La memoria come antidoto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Quando si parla di mafia, uno dei maggiori pericoli è la sua rimozione: dimenticare gli orrori e i crimini che ha commesso. È invece necessario ricordare cosa è stata, il coraggio di chi l’ha combattuta, ma anche che cos’è oggi. Perché la mafia è ancora qui, non si è ritirata a vita privata su un’isola deserta. La mafia, infatti, èun camaleonte: capace di adattarsi a nuovi contesti e territori, è ancora pericolosa, oltre che violenta. È quindi importantissimo saperla riconoscere nelle sue varie metamorfosi e per questo è fondamentale la narrazione che ne facciamo, solo così riusciamo a conoscerla, a smascherarla e a combatterla. Pensare che esista una società dotata di anticorpi alla mafia, sarebbe un errore, e lo ha dimostrato il Nord Italia che per lungo tempo, tra rimozione pubblica e la convinzione che fosse un problema solo meridionale, le ha regalato ...