A Lodi cresce la cittadinanza attiva | Strade e greti del fiume da pulire I gruppi sono tanti | facciamo rete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) La. Nel quartiere di Revellino un gruppo, con cadenza settimanale, si ritrova per, raccogliere rifiuti e manutenere i parchi. “Revellino e dintorni oltre Adda“ è il loro nome, principale organizzatore Giuseppe Olivero, che spiega: "Lo faccio da un paio di anni, prima con qualche amico ma ora siamo una quarantina. Siamo di Revellino ma non ci fermiamo alì, per esempio abbiamo pulito all’Olmo con un gruppo di lì, lungo la Statale verso il Cremasco. Il sindaco di Crespiatica, Carlo Alberto Rizzi, ci aveva ringraziati. Non siamo gli unici, per esempio cii Pulizziotti di Monte Cremasco, partiti dall’iniziativa di Gianmario Crespiatico; i Cata-Sù di Crespiatica, organizzati da Valentina Strada; gli Amici dei fontanili di Dovera. Noi vorremmo ...