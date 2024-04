“A giugno un nuovo governo | ecco chi lo guiderà” La profezia di Dragoni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 aprile 2024) Il Pd continua a chiedere le dimissioni di Daniela Santanchè dal ruolo di ministro del Turismo. Il dibattito è aperto nell'edizione del 2 aprile de L'Aria che Tira, programma televisivo del mattino di La7 guidato da David Parenzo. Dopo aver ricordato il meme del Pd per il 1 aprile il conduttore dà la parola al giornalista Fabio, che lo spiazza: “Secondo me a fineci sarà un altroguidato da Giorgia Meloni dopo le elezioni europee, ho consultato la sfera di cristallo”. Edla spiegazione sullo scenario che si presenterà: “Ci sarà da formare la nuova Commissione europea e i candidati per un ruolo sono in tre dentro al. Giancarlo Giorgetti, Raffaele Fitto e soprattutto - evidenzia- Antonio Tajani, che avrebbe il phisique du role ...