A che ora Berrettini-Munar | ATP Marrakech 2024 | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarà la giornata degli italiani quella di domani nell’ATP 250 di, in Marocco: i quattro match degli ottavi di finale invedranno in campo altrettanti azzurri: Matteo, in tabellone con il ranking protetto, affronterà l’iberico Jaume. Prima di lui sul Centrale giocheranno, a partire dalle 13.00 italiane, Lorenzo Sonego contro l’indiano Sumit Nagal e Flavio Cobolli contro il russo Pavel Kotov, mentre doposarà la volta di Fabio Fognini contro il serbo Laslo Djere. La diretta tv del torneo ATP didi tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà ...