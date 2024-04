A breve l’autopsia sulla piccola Khadija

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarà effettuata verosimilmente in settimanasuLulù, ladi nove mesi che venerdì mattina attorno alle 11 si è sentita male in casa ed è morta nonostante i soccorrittori del 118 le abbiano praticato il massaggio cardiaco. La bimba era stata in Pronto soccorso a Piacenza la sera prima con la mamma perché aveva la febbre alta. In piena notte il ritorno a casa dopo le dimissioni e, a detta del genitore, dopo le rassicurazioni del personale sanitario sul fatto che non aveva nulla di grave. In mattinata invece le condizioni si sono aggravate ed è deceduta. La Procura ha aperto un fascicolo.