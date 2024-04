8 giovani su 10 sono in Burnout

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Statistiche alla mano, . Dobbiamo affrontare il problema dello stress della nostra generazione. Il futuro sembra così vicino, eppure così lontano. Questa è la percezione della giovenù contemporanea. Lo stress e l’angoscia regna sovrana. Vivono sotto pressione per le richieste del lavoro,sfiniti dai ritmi sempre più massacranti. La giornalista Elena Fausta Gadeschi ci chiama “affossati”. Parla della mia generazione, composta da Millennial ma non esclude anche ragazzi della Gen Z chesempre più vittime del. Ilsembra essere la nuova piaga del XXI secolo: Ilnon è semplice stress. Ilè un disturbo psicologico che si sviluppa in risposta allo stress cronico sul lavoro, caratterizzato da una sensazione di esaurimento emotivo, disinteresse ...