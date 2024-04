6 Aprile | Carbonara Day con un tocco rosa! 5 chef reinterpretano l’iconico piatto romano

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 2 aprile 2024) Quest’anno il NationalDay si tinge di. Churchill 1795 – azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie per la ristorazione da oltre 200 anni e presente in Italia da più di trenta – in occasione del 6, la giornata dedicata alla, ha coinvolto in una speciale iniziativa cinque donnedi Roma e dintorni che hanno realizzato la loro versione della. “Churchill e laè un connubio nato per gioco tre anni fa ed è diventato ormai un appuntamento fisso. Il Glossy di Astro, la delicatezza del Coral, l’anticonformismo del Sorrel Green, l’increspatura del Twilight e la morbidezza della nuova forma Deep Coupe Bowl: la nuova collezione primaverile ci ha fatto pensare subito a una versione tutta al femminile del ...