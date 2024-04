100 miliardi di dollari per l’Ucraina? Il maxi-fondo di Stoltenberg alla prova della Nato divisa

(Di martedì 2 aprile 2024) Jensè andato in all-in:vigilia del vertice dei Ministri degli Esteriil segretario uscente dell’Alleanza Atlantica ed ex primo ministro norvegese ha messo a terra l’idea di unquinquennale da 100dicomplessivi per sostenere la resistenza delin guerra contro la Russia. Ladi, InsideOver.

