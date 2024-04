1 Aprile 2024 – Benjamin Netanyahu spegne in Israele il segnale di Al Jazeera

(Di martedì 2 aprile 2024) “Ildi Alnon sarà più trasmesso da”. Così su X il premier israelianoin seguito all’approvazione di una legge che permette ai ministri di chiudere i media stranieri ritenuti un rischio per la sicurezza. L’emittente qatariota Al“condanna” le affermazioni del premier israeliano, che ha deciso di mettere al bando l’emittente in, “e le considera nient’altro che pericolose e ridicole bugie“. Il bilancio delle vittime dell’attacco aereo, attribuito a, contro l’edificio annesso dell’ambasciata iraniana a Damasco è salito a 11 persone. Lo riporta l’Osservatorio siriano per i diritti umani. “Si tratta di otto iraniani, due siriani e un libanese, tutti combattenti, nessuno civile”, ha riferito ...

De Felice: "Ottimismo sul futuro digitale e innovazione delle imprese" - NAPOLI. Nell'attesa del 18 Aprile quando il Consiglio generale di Confindustria dovrà esprimersi sul programma e sulla squadra che affiancherà il nuovo presidente Emanuele Orsini per il biennio 2024 - ...virgilio

Tina Cipollari: “A Uomini e Donne avevo chiamato per mia sorella, poi lei si è tirata indietro” - Tina Cipollari e sua sorella Annarita sono state ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 7 Aprile. Le due hanno parlato del loro rapporto e di come sia stato merito di sua sorella se Tina è ...fanpage

Triestina – Virtus Verona: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Triestina - Virtus Verona di Domenica 7 Aprile 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 3° giornata di Serie C - Girone A ...calciomagazine