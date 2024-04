(Di lunedì 1 aprile 2024) Pubblicato il 1 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Purtroppo,nelè tutto, è tutto 'politically correct'. Nessuno che ci va giù pesante, nessuno che prende una posizione". È unocarico e in grande forma quello che, dopo il primo dei tre concerti alla Royal Albert Hall di Londra che hanno dato il via al tour internazionale 'Overdose D'Amore World Wild Tour', che toccherà quasi 20 Paesi, parla a tutto tondo e – come di consueto – senza filtri. "Non c'è più la ribellione che prima passava per il- spiega il bluesman emiliano all'Adnkronos -. Anche se forseè stata sostituita da quella di qualche giovane rapper o trapper, che la esprime con un linguaggio diverso". E tra i giovani artisti italiani che parlano questo nuovo linguaggio, qualcuno che gli piace ...

Zucchero: "Il rock oggi è annacquato, è una generazione che non si espone" - Su Sanremo ironizza: "L'ho visto a pezzi, ha veramente 'straccato i maroni'". E a una domanda sui possibili tour futuri risponde: ""Non andrei a suonare in Russia, ma neanche da Trump e Netanyhau" ...adnkronos

Zucchero, 'in Russia andavo volentieri, oggi non ci tornerei' - Si esprime così Zucchero, che sabato 30 marzo ha debuttato alla Royal Albert ... diventando il primo artista rock a esibirsi al Cremlino: il concerto fu trasmesso in tutta Europa. (ANSA).spettacoli.tiscali

Zucchero, 'in tempi bui abbiamo bisogno di divertirci' - LONDRA - Mala tempora currunt, dicevano i latini duemila anni fa. A guardarsi intorno, la situazione non sembra tanto diversa.ansa