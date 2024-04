Zucchero | “Il rock oggi è annacquato | è una generazione che non si espone”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Su Sanremo ironizza: "L'ho visto a pezzi, ha veramente 'straccato i maroni'". E a una domanda sui possibili tour futuri risponde: ""Non andrei a suonare in Russia, ma neanche da Trump e Netanyhau" "Purtroppo,nelè tutto, è tutto 'politically correct'. Nessuno che ci va giù pesante, nessuno che prende una posizione".

Zucchero, 'in tempi bui abbiamo bisogno di divertirci' - LONDRA - Mala tempora currunt, dicevano i latini duemila anni fa. A guardarsi intorno, la situazione non sembra tanto diversa.ansa