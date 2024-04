Zucchero alla Royal Albert Hall | «Viviamo tempi bui Serve un po’ di luce»

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 aprile 2024) Londra, 1 aprile 2024 – Una spolverata diper addolcire quest’epoca amara. «bui. Anzi è notte fonda – scuote il capo il bluesman di Roncocesi (Reggio Emilia) la mattina di sabato dopo il primo dei tre live che lo hanno riportato nelo della musica britannica, ladi Londra – In questi momenti qua, tendo a esser più solare possibile, a trovare piùpossibile». Tra giorno e notte, tra sacro e profano. E’ sempre stato questo il territorio di. Mentre lancia il nuovo “Overdose d’amore World Wild tour” proprio dalle prime tre date di Londra, che lo porterà in Europa e negli States per poi arrivare negli stadi italiani (23 giugno a Udine, il 27 a Bologna, il 30 a Messina, il 2 luglio a ...