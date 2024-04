Zilliacus | ‘Presto svelerò un nuovo piano per un’Inter vincente’ E coinvolge i tifosi|Mercato

(Di lunedì 1 aprile 2024) 2024-04-01 19:33:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Thomastorna alla carica per l’acquisto dell’Inter: “Prestounper una società vincente”. Il magnate finlandese nelle scorse settimane si era chiamato fuori dalla corsa al club nerazzurro, pur confermando di aver presentato alla famiglia Zhang un’offerta concreta e completa per la società di viale della Liberazione.– Ora, però,torna a parlare apertamente di acquisto del club e presto svelerà i dettagli. A rivelarlo è lo stesso imprenditore, che preannuncia in un post sui socialvista a un non meglio precisato medium italiano, sottolineando di voler anche ...

Inter, futuro di Zhang in bilico: succederà a fine maggio - L'Inter si avvicina a grandi passi verso lo Scudetto. Anche la situazione in cui versa la società, con Zhang, vedrà Presto una luce in fondo al tunnel. In campionato quest'anno l'Inter non sembra esse ...informazione