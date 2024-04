Zapelloni | «Acerbi? Ecco da cosa si capisce che qualcosa ha detto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Perhaquala Juan Jesus in Inter-Napoli di due settimane fa, anche se non è sicuro che possa trattarsi di un insulto razzista. La spiegazione del giornalista arriva durante Pressing Serie A. UNA CERTEZZA – Il Giudice Sportivo hache Francesconon deve essere squalificato. Ma per Umbertoqualche colpa ce l’ha: «D’altra parte, nella bella intervista fatta al Corriere della Sera, si evince che qualche parola di troppol’ha detta. Nelle risposte che dà non c’è la domanda suha: siche qualche parola gli sia scappata. Se c’è l’offesa una squalifica può scattare, anche e solo per l’offesa». Inter-News - Ultime notizie e ...