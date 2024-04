Zamora | la recensione | l' esordio di Neri Marcorè? Garbo | umorismo e il calcio che spiega la vita

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ladi: il primo film dici porta nell'Italia briosa dei 60s, per una storia che rispecchia a pieno lo spirito cortese del proprio autore. Al cinema dal 4 aprile. Ilcontinua are la. Un archetipo perfetto, nevralgico nella semplificazione dei concetti. Insegna la, ed è perfetto al cinema. Più in generale, gli sport movies sono un genere a parte che, spingendo su un certo tipo di immaginario, riescono a parlare trasversalmente al pubblico. In questo senso,, ottimoalla regia di, sfata un mito: un vecchio luogo comune vorrebbe il(o il folber, secondo la cadenza di Gianni Brera) ...