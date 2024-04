Yemen | nove anni fa l’inizio di una crisi senza precedenti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Oltre quattro milioni e mezzo di sfollati interni, 70.000 rifugiati. Più di 18 milioni di abitanti dipendenti dall’assistenza umanitaria, più del 90 per cento dei quali in situazione di acuta insicurezza alimentare. La metà dei bambini e delle bambine di età inferiore ai cinquecon arresto dello sviluppo a causa della mancanza di cibo. Questo è looggi, appena trascorsidaldi un devastante conflitto tra il gruppo armato huthi in controllo già dal 2014 di buona parte del paese e una coalizione guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti che ha beneficiato di forniture militari occidentali, italiane incluse. Sebbene, rispetto agliscorsi, oggi le ostilità siano diminuite, gli attacchi illegali e le uccisioni proseguono impunemente e sono ...