WWE | Ecco chi sono ad ora i favoriti per la vittoria in vista di WrestleMania 40

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ormai ci siamo, siamo entrati ufficialmente nellaWeek e proprio questo weekend andrà di scena l’evento più importante dell’anno in casa WWE e tutti noi non vediamo l’ora. Intanto come giusto che sia ognuno si sta facendo i propri pronostici indello Showcase Of The Immortals, sperando magari in qualche risultato a sorpresa. Ial momento Ma oltre alle preferenze, chisecondo le quote i favori per ladei vari match a40?a voi un elenco, ad oggi delle varie quote, anche se nonpresenti ancora per tutti gli incontri: The Rock & Roman Reigns(-700) vs Seth “Freakin” Rollins & Cody Rhodes(+400) WWE Undisputed Universe Championship: Roman Reigns(c)(+250) vs Cody ...