West Ham-Tottenham martedì 02 aprile 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici

Mohamed Kudus avrebbe voluto mettere in scena la sua classica esultanza dopo aver segnato in Newcastle-West Ham, ma un raccattapalle delle 'Gazze' ha detto no alla sua richiesta: il ragazzo non si è ... (fanpage)

Il Newcastle ha affrontato la sosta per le nazionali dopo essere stato sconfitto dal Chelsea in campionato prima ed eliminato dalla FA Cup per mano del Man City poi. Niente trofei per Eddie Howe ... (infobetting)