Wall Street punisce Donald Trump | crolla in Borsa il suo Truth dopo l’annuncio di perdite per 58 milioni di dollari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Brutto risveglio d’aprile per. Il candidato alla rielezione alla Casa Bianca con i Repubblicani ha visto oggire inle azioni della suaMedia & Technology Group. Si tratta della società che controlla il social networklanciato nel 2022. Il titolo è arrivato a perdere oggi fino al 25%che sono state rivelatenette della società per 58,2dinel 2023, e perfino seri dubbi dei revisori dei conti sulla sua capacità di continuare a operare. Le azioni hanno poi chiuso in ribasso del 21%. Una battuta d’arresto pesante per, anche in termini monetari: la sua quota (ha il 57% delle azioni della società) vale infatti circa 4 miliardi, ...