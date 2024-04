Volami via | qual è la storia vera? Qual è la colonna sonora del film?

Punteggi di ascolto TV, migliori e peggiori di ieri: Terra Amara supera il 18%, Volami Via non decolla, debutto con il b – ilmessaggero.it - Loredana Bertè si è aperta come mai prima a Belve: “Sono casta da oltre dieci anni”. La nota cantante ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista esclusiva andata in onda sul popolare programm ...rocketgamers

Ascolti del 1 aprile: “Terra amara” e “Volami via” - 3.2 milioni di spettatori per la soap su Canale 5 e 2.6 milioni per il film su Rai1 ...sorrisi

Ascolti tv, chi ha vinto tra Volami Via e Terra Amara - La soap ha registrato 3.168.000 spettatori pari a uno share del 18%, staccando di parecchio il film in onda su Rai 1, Volami Via, fermo al secondo posto con 2.563.000 spettatori e il 14.1% di share.today