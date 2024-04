Volami via | la storia vera del film | chi sono Thomas e Marcus

(Di lunedì 1 aprile 2024)via è undiretto da Christophe Barratier del 2021. Si tratta del remake della pellicola tedesca Conta su di me del 2017. Non tutti lo sanno, ma questoracconta una. Infatti, nella vita reale è nata davvero un’amicizia tra il viziatoe l’adolescente. La trama inizia con il primo che sta faticando a trovare la propria strada, mostrandosi come un giovane viziato e per nulla propenso a darsi da fare. Il padre decide di metterlo con le spalle al muro facendogli conoscere un adolescente gravemente malato. Questo incontro cambia le vite di entrambi.via (2021): di cosa parla il, la trama Leggi anche: Tutti i sospetti su mio padre:e ...

