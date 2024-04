Viviano risponde a Costacurta | “Lo stimo | ma su Lautaro ha detto una…”

Potenza – Crotone 2-2: Tumminello acciuffa due volte il pari - La partita Potenza-Crotone di Sabato 30 marzo 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 34° giornata del Girone C di Serie C ...calciomagazine

Natura, storia ed enogastronomia: a Montegridolfo,tante occasioni per il weekend di Pasqua - Pasqua è il periodo ideale per godersi un meritato periodo di riposo nel segno dell’ecosostenibilità e della voglia di stare insieme. Una vacanza ‘slow’ a Montegridolfo, un borgo che con il suo territ ...altarimini

La rivelazione di Turci: "Proposi Sommer alla Sampdoria. Ma i costi erano troppo alti" - "Quando la Sampdoria decise di cambiare Viviano mi incontrai con la proprietà che mi disse di scegliere un portiere molto affidabile. Dissi che in Italia portieri molto più bravi di Viviano non è che ...tuttomercatoweb