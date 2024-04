Vino | primo consumatore gli Usa | bianchi davanti ai rossi Negli ultimi 20 anni nel mondo è cambiato tutto

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 1 aprile 2024) Per quanto riguarda il20sono cambiate molte cose, quelli che erano considerati dei punti fermi non lo sono più e c'è stata una evoluzione per quanto riguarda i consumi. Lo certifica l'analisi realizzata da Wine Monitor. Ecco quali sono - riporta Gamberorosso - i principali cambiamenti nel panorama vitivinicolo mondiale20. Il dato più clamoroso riguarda l'Italia (ma vale anche per il resto del) è decisamente cambiata la produzione per tipologia e colore. Se nel 2004 erano ia rappresentare oltre la metà della produzione (dei 53,1 milioni di ettolitri totali del 2004, irappresentavano 28,7 milioni di ettolitri Vs ia 24,4 milioni di ...