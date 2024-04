VIDEO | Brutto infortunio per Finn Balor ad una settimana da WrestleMania

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 1 aprile 2024) Pare chenon porti particolarmente bene a: ricordiamo infatti che durante39, Edge si è imposto sull’irlandese in un avvincente Hell in a Cell, ma l’incontro viene ricordato anche per la brutta botta patita dain pieno viso, che causò un sanguinamento tale da dover interrompere il match. Anche quest’anno, come mostrato da unda lui stesso pubblicato, il membro del Judgment Day si presenterà acon unsul viso. Easter Egg Recentemente,ha postato sui social media un brevein cui mostrava unal volto, paragonando l’impressionante livido ad un uovo di pasqua: Easter Egg ...