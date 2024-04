VIDEO – Bologna-Salernitana 3-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 1 aprile 2024)delle 12.30trentesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Renato Dall’Ara di. DISARMANTE ?3-0 nelladelle 12.30trentesima giornata diA. Al Dall’Ara va in scena un match praticamente a senso unico, con un superdi Thiago Motta, che asfalta unaormai rassegnata e tramortita anche dopo il cambio quarto di allenatore. Oggi era l’esordio di Stefano Colantuono. Il match si sblocca ...

A Bologna due donne sono state picchiate e sfruttate per chiedere l'elemosina . Il VIDEO del violento pestaggio avvenuto sotto ad un portico sta facendo il giro del web. Protagonisti ... (ilgiornaleditalia)

Bologna perde contro il Panathinaikos negli ultimi attimi di partita. Il match, valido per il campionato di Eurolega 2023 /24, è terminato 79-81 in favore della squadra ospite. La Virtus era passata ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Bologna-Salernitana , match valevole per la trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La squadra di Thiago Motta continua a vincere e blinda il quarto posto, ... (sportface)

La Roma soffre e frena a Lecce: lo 0-0 tiene De Rossi a - 5 dal Bologna - Tante occasioni per i padroni di casa, che poi nella ripresa vengono salvati da Falcone. Sorride Thiago Motta sempre più saldo al quarto posto ...corriere

Il Lecce spreca tanto e si ferma sullo 0-0 contro la Roma: giallorossi a -5 dal quarto posto - A Lecce la Roma si ferma sul pareggio per 0-0: i salentini creano tante occasioni ma sprecano, i giallorossi restano in corsa per il quarto posto ...fanpage

Allegri è sempre l’obiettivo di Adani, la domanda alla Juve: “Di chi è la colpa per questo scempio” - Adani fa una domanda alla Juventus dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio, l'obiettivo è sempre Allegri: l'affondo del commentatore nel corso dell'ultima ...fanpage