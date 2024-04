Video atroce dell' attentato e nuovi arresti | la Russia sgomina la cellula del terrore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) L'Fsb ha reso noto di averto unaterroristica basata nel Daghestan «direttamente coinvolta» nell'assaltoa sala da concerto Crocus alle porte di Mosca. Quattro persone sono state arrestate ieri, a Makhachkala e Kaspiysk, con l'accusa di aver fornito armi e denaro per l'o scorso 22 marzo in cui sono rimaste uccise più di 140 persone. Ieri il Comitato anti terrorismo aveva annunciato l'arresto di tre persone che «intendevano pianificare una serie di azioni terroristiche». «Ho portato loro le armi, agli assalitoria Crocus City Hall. Gli ho portato le armi da Makhchkala», la rivelazione di uno degli uomini arrestati in undiffuso dall'Fsb. Inoltre è stata diffusa in rete una versione estesa di un primo ...