Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2024 ore 18 | 15

(Di lunedì 1 aprile 2024)DEL 1 APRILEORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECODE PER INCIDENTE ANCHE SU VIA LAURENTINA TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI CASTEL DI LEVA DIREZIONE TRIGORIA CODE IN DIREZIONESULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, SULLA A24TERAMO DA CASTEL MADAMA ALLA BARRIERAEST, SULLA A1NAPOLI DA FROSINONE A VALMNONTONE E SULLA A1TARQUINIA MA CERVETERI E PALIDORO INCOLONNAMENTI VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA AURELIA TRA AMRINA DI SAN NICOLA E PALIDORO, ...