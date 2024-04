Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2024 ore 17 | 45

(Di lunedì 1 aprile 2024)DEL 1 APRILEORE 17.20 FEDERICO DI LERNIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE PER INCIDENTE SULLAFIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECODE IN DIREZIONESULLA DIRAMAZIONENORD DA SETTEBAGNI AL RACCORDO, SULLA A24TERAMO DA CASTEL MADAMA ALLA BARRIERAEST, SULLA A1NAPOLI DA FROSINONE A VALMNONTONE E SULLA A1TARQUINIA MA CERVETERI E PALIDORO INCOLONNAMENTI VERSO LA CAPITALE ANCHE SULLA AURELIA TRA AMRINA DI SAN NICOLA E PALIDORO, SULLA CASSIA T4RA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA CASSIA BIS DA FORMELLO AL RACCORDO E SULLA PONTINA DA ...

Il pericolo della sabbia del Sahara e la neve rossa sulle Alpi, aumenta rischio valanghe: l'allerta in Piemonte e Lombardia - Foto e: ... dopo i primi allarmi partiti alla vigilia di Pasqua nel Centro e in particolare a Roma. In ... che possono interferire anche con la viabilità in quota ed infrastrutture esposte. Scendendo sotto i 2200 -...

A Pasquetta il maltempo è in attenuazione, ma rimane. A nord si fanno i conti con diverse frane e la Marmolada si tinge di rosso: ... tra Ostia, Fiumicino, Fregene ed altre località a nord e sud di Roma, si sono concentrate per lo ... Chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba, percorrere la viabilità ordinaria e può rientrare in ...