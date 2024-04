Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2024 ore 09 | 40

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Not 9.20 Claudio Veloccia 1.04.24 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA FLAMINIA SI RALLENTA ALTEZZA PRIMA PORTA DIREZIONEIN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA 4 NOVEMBRE DIREZIONE NOMENTANA BIS IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI E CODE A TIV0LI TRA VICOLO TOMEI E LA STRADA PROVINCIALE EMPOLITANA DIREZIONE SAN POLO CI SPOSTIAMO IN VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA INFINE RALLENTSAMENTI SULLA STRADA STATALE AURELIA BIS NEL TERRITORIO DI VETRALLA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DEGLI ETRUSCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral