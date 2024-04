Viabilità Roma Regione Lazio del 01-04-2024 ore 08 | 25

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 aprile 2024) Not 8.20 Claudio Veloccia 1.04.24 sulla strada marittima secondo tronco per lavori alla rete elettrica prevista la chiusura dell banchina nel comune di pontinia fino al 25 aprile a terracina chiusa fino al 2 aprile la galleria tempio di giovi per lavori di ripristino del manto stradale dal km 101 al km 104 circa prestare attenzione a sabaudia per lavori si scavo e posa in opera di un cavidotto attivo senso unico alternato in via maremmana via petrosello e via migliarA 47 prestare attenzione alla segnaletica di cantiere A ciampino per lavori di bonifica della rete idrica attivo divieto di sosta divieto di transito e restringimneto di carreggiata in via dei laghi e via mura dei francesi nei due sensi di marcia a civitavecchia lavori di manutenzione del verde pubblico fino al 6 aprile in via santa fermina, attivo divieto di sosta con rimozione in fascia oraria 7 – 17 Servizio fornito da ...