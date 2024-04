Verso una nuova era glaciale

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 aprile 2024) Unaera di grande freddo investirebbe l’Emisfero nord nel caso la Corrente del Golfo «rallentasse», a causa della desalinizzazione degli oceani. Vi sono segnali discordanti sul fenomeno che renderebbe rigidissime le temperature, dalla Florida alla Scozia. Ma una forte riduzione delle emissioni aiuterebbe a evitarlo. New York sotto una spessa coltre di neve. Stalattiti di ghiaccio che scendono dalla torcia della Statua della Libertà. Ovunque freddo, desolazione, silenzio. È la scena apocalittica con cui, nel 2004, il film di Roland Emmerich The Day After Tomorrow - L’alba del giorno dopo incollava gli spettatori alle poltrone paventando unaglaciazione come conseguenza del riscaldamento globale. In base alla trama, l’acqua dolce proveniente dai ghiacci polari in scioglimento aveva influenzato l’intensità delle correnti oceaniche, ...